Scarlett Johansson lancia un’accusa a ChatGPT | “Mi hanno rubato la voce - non ci sono più differenze”

(Adnkronos) – Scarlett Johansson si scaglia contro OpenAI dopo che la società ha usato una voce sorprendentemente simile alla sua per il nuovo modello di intelligenza artificiale ChatGPT-4o. L'attrice in una dichiarazione ha spiegato di essere stata contattata nove mesi dalla società di Sam Altman per dar voce al nuovo sistema di intelligenza artificiale, ma di […] L'articolo Scarlett Johansson contro OpenAI: “Hanno copiato la mia voce per ChatGPT” proviene da Webmagazine24.

webmagazine24

(Adnkronos) – Scarlett Johansson si scaglia contro OpenAI dopo che la società ha usato una voce sorprendentemente simile alla sua per il nuovo modello di intelligenza artificiale ChatGPT-4o. L'attrice in una dichiarazione ha spiegato di essere stata contattata nove mesi dalla società di Sam Altman per dar voce al nuovo sistema di intelligenza artificiale, ma di […]

periodicodaily