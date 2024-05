Scarlett Johansson fa rimuovere la sua voce da ChatGPT | Non avevo dato il permesso

(Di martedì 21 maggio 2024) La"Sky" diera stata spudoratamente pubblicizzata dal fonre di OpenAI, Sam Altman, con l'hashtag "HER", in riferimento al film con ladi. Unico problema: a precisa offerta, l'attrice aveva già declinato... e ora ha pubblicato un secco comunicato ufficiale. Sky non c'è più.

Scarlett Johansson minaccia un’azione legale contro OpenAI , accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l’attrice ha rifiutato di concederla in licenza. “Quando l’ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza”, ha detto Johansson in una nota al Washington Post. metropolitanmagazine

