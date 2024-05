Scarlett Johansson contro OpenAI | Hanno copiato la mia voce per ChatGPT

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) –si scagliadopo che la società ha usato unasorprendentemente simile alla sua per il nuovo modello di intelligenza artificiale-4o. L'attrice in una dichiarazione ha spiegato di essere stata contattata nove mesi dalla società di Sam Altman per daral nuovo sistema di intelligenza artificiale, ma di

Quando si parla di voci “clonate” è sempre molto difficile carpire le sfumature e i toni. Ma quel che sta accadendo attorno alla voce di Scarlett Johansson e il suo presunto utilizzo nei nuovi sistemi AI del modello GPT-4o sviluppato da OpenAI è l’esatto emblema di come l’evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale possano trarre in inganno gli utenti. giornalettismo

La voce "Sky" di ChatGPT era stata spudoratamente pubblicizzata dal fon dato re di OpenAI, Sam Altman, con l'hashtag "HER", in riferimento al film con la voce di Scarlett Johansson . Unico problema: a precisa offerta, l'attrice aveva già declinato... e ora ha pubblicato un secco comunicato ufficiale. Sky non c'è più. comingsoon

Scarlett Johansson fa rimuovere la sua voce da ChatGPT: "Non avevo dato il permesso" - scarlett johansson fa rimuovere la sua voce da ChatGPT: "Non avevo dato il permesso" - La voce "Sky" di ChatGPT era stata spudoratamente pubblicizzata dal fondatore di OpenAI, Sam Altman, con l'hashtag "HER", in riferimento al film con la voce di scarlett johansson. Unico problema: a pr ... comingsoon

Scarlett Johansson adirata con OpenAI: la voce di ChatGPT sembra la sua - scarlett johansson adirata con OpenAI: la voce di ChatGPT sembra la sua - L'attrice americana sostiene che OpenAI ha creato un assistente virtuale con una voce "stranamente simile" alla sua, il tutto senza il suo permesso. tomshw

Scarlett Johansson contro OpenAI: l’attrice scioccata e furiosa per l’uso della sua voce - scarlett johansson contro OpenAI: l’attrice scioccata e furiosa per l’uso della sua voce - ChatGPT ha cinque voci e una è quella di scarlett johansson. Dopo le polemiche OpenAI ha deciso di "metterlo in pausa" ... cinematographe