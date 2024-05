Scarlett Johansson contro OpenAI | Ha copiato mia voce per ChatGPT

(Di martedì 21 maggio 2024)minaccia un’azione legale, accusandola di averla suadopo che l’attrice ha rifiutato di concederla in licenza. “Quando l’ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. Laera così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza”, ha dettoin una nota al Washington Post. Minacciando di procedere per vie legali, l’attrice ha sollevato un tema importante: “In un’epoca in cui tutti noi stiamo affrontando i deepfake e cerchiamo di proteggere la nostra identità, e il nostro lavoro, credo che queste siano problematiche che meritano assoluta chiarezza”. “A settembre scorso ho ricevuto un’offerta da Sam Altman il Ceo di, nda, che voleva ...

