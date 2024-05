Scarlett Johansson accusa OpenAI | Hanno clonato la mia voce - sono scioccata

Scarlett Johansson minaccia un'azione legale contro OpenAI , accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l'attrice ha rifiutato di concederla in licenza. "Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha detto Johansson in una nota al ... quotidiano

4.18 Scarlett Johansson minaccia un'azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l'attrice ha rifiutato di "concederla in licenza". "Quando l'ho sentita, ero scioccata,arrabbiata e incredula.La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha detto Johansson in una ... televideo.rai

Scarlett Johansson fa causa a OpenAI: “Hanno clonato la mia voce, sono scioccata” - Scarlett johansson fa causa a OpenAI: “Hanno clonato la mia voce, sono scioccata” - Scarlett johansson ha fatto causa a OpenAI. L’azienda che ha creato ChatGpt avrebbe clonato senza permesso la sua voce per il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Gpt-4o, che parla in modo ... repubblica

ChatGpt ha la stessa voce di Scarlett Johansson, la vicenda finisce in mano agli avvocati - ChatGpt ha la stessa voce di Scarlett johansson, la vicenda finisce in mano agli avvocati - Sam Altman aveva chiesto in prestito la voce di Scarlett johansson per il suo OpenAI, ma quando la superstar del cinema aveva risposto di no, il patron di OpenAI aveva pensato bene di aggirare ... huffingtonpost

Scarlett Johansson accusa: OpenAI mi ha rubato la voce - Scarlett johansson accusa: OpenAI mi ha rubato la voce - Johannson si è detta «scioccata» nel sentire la voce sintetica di OpenAI rilasciata dopo che lei aveva rifiutato di lavorare con il produttore di Chat. Altman ha detto che si sta lavorando per ... milanofinanza