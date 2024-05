Scarlett Johansson accusa OpenAI | Hanno clonato la mia voce - sono scioccata

OpenAi, la compagnia sviluppatrice di ChatGpt , il chatbot di intelligenza artificiale, ha temporaneamente sospeso l’uso di uno dei suoi bot vocali, a causa dell’eccessiva somiglianza, riconosciuta da molti utenti, che intercorre tra Sky, questo il nome dell’assistente virtuale, e la voce utilizzata da Scarlett Johansson in Her, film nel quale l’attrice interpretava appunto un sistema operativo senziente del quale il protagonista (Joaquin Phoenix) si innamora. cinemaserietv

Roma, 21 maggio 2024 – Scarlett Johansson minaccia azioni legali contro OpenAI per l’uso non autorizzato della sua voce sul software ChatGpt. L’azienda di Sam Altman, tra le più importanti nel settore, sta lavorando per disattivare la voce dell’attrice, che nel 2013 era diventata il simbolo dell’interazione tra uomo e tecnologia grazie al film “Her”. quotidiano

OpenAI ha sospeso l'uso della voce Sky nel suo chatbot vocale GPT-4o dopo che molte persone hanno notato la somiglianza con la voce di Scarlett Johansson nel film "Her". La società ha dichiarato che la voce appartiene a un'attrice professionista diversa.

