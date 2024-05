Satriano attira già interesse dalla Spagna Due club su di lui

Satriano e il “suo” Brest continuano a stupire in Ligue 1, mantenendo costantemente il terzo posto in classifica che significherebbe qualificazione diretta alla prossima UEFA Champions League. L’attaccante di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato da Marca, ha attirato su di sé l’Interesse di un club spagnolo. INTERESSE IN Spagna – Martin Satriano in estate è stato ceduto per la seconda volta in prestito ancora al Brest, in Ligue 1.

