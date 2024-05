Sassari. Il pm chiede l'ergastolo per Fulvio Baule - sassari. Il pm chiede l'ergastolo per Fulvio Baule - La pm Enrica Angioni ha chiesto l’ergastolo nei confronti di Fulvio Baule, il 42enne di Ploaghe a processo per aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, il 26 febbrai ... sardegnalive

Sassari, uccise i suoceri con l'ascia davanti ai figli di un anno: chiesto l’ergastolo per Baule - sassari, uccise i suoceri con l'ascia davanti ai figli di un anno: chiesto l’ergastolo per Baule - sassari – Ergastolo. È la richiesta avanzata questa mattina ... a Porto Torres, riducendo in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino, dalla quale si era appena separato. Alla richiesta della sostituta ... repubblica

Accademie in dialogo, per celebrare l’arte incisoria: la mostra a Sassari - Accademie in dialogo, per celebrare l’arte incisoria: la mostra a sassari - Le Accademie di Belle Arti di sassari, Venezia e Napoli si uniscono per celebrare l’arte incisoria: si parte con una mostra in Sardegna ... exibart