Sarri e le ipotesi sul futuro | valuta l’estero e dall’Italia pochi interessamenti

Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio dopo un periodo a dire poco burrascoso, non solo per i risultati del club, ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni tesi. È chiaro che tra il presidente Lotito e e il tecnico la situazione fosse tesa. Il Corriere dello Sport sintetizza in due nomi i problemi tra il presidente e il tecnico: Berardi e Zielinski.

