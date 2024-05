Sarah Toscano sogna di collaborare con Annalisa

Sarah Toscano ha finalmente svelato il mistero sul suo rapporto con Holden , dicendo la sua dopo settimane di speculazioni su un flirt tra i due finalisti di Amici 23. Ad alimentare gli ultimi gossip è stata una dedica fatta dal cantante nel suo Ep, commentata dalla vincitrice di questa edizione durante un’intervista per TvBlog, durante la quale ha anche chiarito come stanno realmente le cose tra loro. anticipazionitv

La nuova vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano è italiana perché è nata a Vigevano, in provincia di Pavia, ma in realtà è di origini italo tedesche, perché suo padre è Italiano, mentre sua mamma è nata a Stoccarda. Allo stesso modo anche gli altri due fratelli di Sarah, condividono le sue stesse origini. Come abbiamo già detto a proposito dei genitori di Sarah Toscano, oggi la famiglia della giovanissima artista vive in Italia, ma sua mamma è di Stuttgart, la “patria dell’automobile” che si trova nel sud della Germania.

cinemaserietv