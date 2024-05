Sapienza - contestazioni a Scienze Politiche | cori contro Azione Universitaria e Polizia VIDEO

Nuova iniziativa del gruppo di attivisti “Ultima Generazione” a Roma. I manifestanti hanno bloccato la circolazione sedendosi in mezzo alla strada. Dopodiché hanno raggiunto in corteo gli studenti de La Sapienza per supportarli nelle loro proteste contro il Rettorato e la guerra in Palestina. Previsti a maggio altri sit-in degli ambientalisti nella Capitale.

