Sanità - il Saues a Schillaci | Regioni assumano medici non solo in PS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) Nonostante nessuna legge stabilisca specifici vincoli, la maggior parte delle Asl del territorio nazionale, in particolare quelle della Campania, della Puglia, della Toscana e dell’Umbria, tende a bandire i concorsi per l’assunzione deialla dipendenza esclusivamente per l’attività dei Pronto soccorso. Lo rileva il, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. “In questo modo – ha spiegato il presidente nazionale del sindacato Paolo Ficco – alcuniconvenzionati di emergenza territoriale, pur di transitare alla dipendenza, accettano questa tipologia di incarico, ma finiscono, giocoforza, in aggiunta agli altriche non accettano tale tipologia di incarico e transitano in altri servizi, per aggravare ulteriormente la già pesante carenza di personale medico del servizio 118, con tutte le ...