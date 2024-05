Sangiuliano | Fossi elettore di sinistra - a Firenz - proverei a cambiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024)e, 21 maggio 2024 – “Avere un'incrostazione di potere permanente per decenni non è mai una cosa buona. Ogni tanto bisogna aprire le finestre per far entrare un pò di aria nuova per rigenerare l'ambiente. Speriamo che i fiorentini capiscano questo discorso perché non è un fatto ideologico la destra contro la, c'è un candidato» Eike Schmidt che può fare bene, e che ha fatto bene in altre sue funzioni. Se ioundiche ha a cuore la città». Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro, a margine di una visita alla Galleria dell'Accademia die, parlando delle prossime amministrative. «Io - ha aggiunto - sono per la nozione del cambiamento, tu puoi pensarla ...