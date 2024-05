Sandy sul compagno Marco ad Affari Tuoi: “Era il mio stalker, mi seguiva con la sua auto” - sandy sul compagno marco ad Affari Tuoi: “Era il mio stalker, mi seguiva con la sua auto” - Ad Affari Tuoi partecipa la coppia formata da sandy e marco, originari della Valle D’Aosta. Insieme da 10 anni, il racconto della loro storia d’amore differisce a seconda del suo autore. “Lei sostiene ... fanpage

Affari Tuoi: accetta in lacrime 17.000€, ma nel suo pacco ce n’erano 50.000 - Affari Tuoi: accetta in lacrime 17.000€, ma nel suo pacco ce n’erano 50.000 - E' toccato a sandy, concorrente della Valle d'Aosta, giocare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, martedì 21 maggio 2024, come sempre ... lanostratv

Affari tuoi, Sandy dalla Valle d’Aosta si emoziona: “Mi è stato dato tanto” - Affari tuoi, sandy dalla Valle d’Aosta si emoziona: “Mi è stato dato tanto” - sandy e marco dalla Valle d’Aosta ad Affari tuoi cominciano bene, ma lui… La puntata di stasera, martedì 21 maggio, di Affari tuoi ha ... televisionando