San Severo - panico al luna park | si guasta giostr - numerosi feriti

A San Severo in provincia di Foggia 9 bambini sono rimasti feriti in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata dal supporto precipitando per alcuni metri. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna del soccorso. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia. Tre a San Severo e gli altri tra Foggia e San Giovanni Rotondo.

Il bilancio è riportato dalla testata La voce di San Severo. dodici persone, di cui quattro in condizioni gravi, sono rimaste ferite nell’incidente in serata. Stando a successive fonti, nove feriti di cui due gravi. Ragazzini. Comunque nessuno in pericolo di vita. Il luna park Allestito in via Fortore per la festa patronale della Madonna del Soccorso era in attività, con numerose persone presenti.

