Sampdoria - intesa Manfredi-Ferrero | l’ex presidente pronto a cedere le sue quote

La Corte costituzionale del Sudafrica , il tribunale più altro del paese, ha stabilito che l’ex presidente Jacob Zuma non potrà candidarsi alle elezioni parlamentari del 29 maggio. Sudafrica : la Corte esclude Zuma dalle elezioni La Corte costituzionale Sudafrica na ha stabilito che l’ex presidente Jacob Zuma non potrà candidarsi alle elezioni generali previste per il 29 […] periodicodaily

Iran. In migliaia a Tabriz per l'addio a Raisi - Le spoglie del defunto presidente saranno trasferite giovedì ... La partecipazione al corteo funebre a Tabriz - REUTERS L'elicottero ... Non a caso, l'ex ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ha ...

La pistola in faccia, gli immigrati assassini, l'amico Trump: l'intervista di Rolling Stone a Kid Rock - Al giornalista di Rolling Stone mostra lo schermo del telefono mentre chiama Donald Trump, l'uomo che definisce "uno dei miei migliori amici" (l'ex presidente non risponde). "Non capisco da dove ...