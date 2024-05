Tante situazioni da sviluppare in casa Sampdoria in vista della prossima stagione. La dirigenza blucerchiata dovrà sciogliere parecchi nodi... calciomercato

Sampdoria, il calvario di Pedrola: oggi si opera. E il mercato... - sampdoria, il calvario di pedrola: oggi si opera. E il mercato... - La sfortuna si è decisamente accanita con particolare ferocia su Estanis pedrola, il grande `caso` medico della stagione della sampdoria. Il giocatore e lo staff. calciomercato

Calciomercato Sampdoria, il Barcellona riflette su Pedrola: il punto - Calciomercato sampdoria, il Barcellona riflette su pedrola: il punto - In casa sampdoria si comincia a pensare anche al calciomercato, con il club blucerchiato che valuta la situazione di diversi elementi della rosa. Fra questi non può mancare Estanis pedrola, talentuoso ... sampnews24

Il calvario di Pedrola: operazione in Finlandia, i tempi di recupero - Il calvario di pedrola: operazione in Finlandia, i tempi di recupero - Intervento chirurgico per la lesione al tendine del bicipite femorale destro per il calciatore della sampdoria ... genovatoday