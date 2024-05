Sampdoria - accordo Ferrero-Manfredi | i dettagli Ora possono entrare gli investitori

Ferrero esce dalla Sampdoria: accordo con Manfredi - Ferrero esce dalla sampdoria: accordo con Manfredi - Quando c`è di mezzo Massimo Ferrero, il condizionale è d`obbligo. La sensazione, però, è che questa volta l`accordo tra l`ex presidente della sampdoria e il. calciomercato

Sampdoria, accordo Manfredi-Ferrero: fra oggi e domani le firme - sampdoria, accordo Manfredi-Ferrero: fra oggi e domani le firme - sampdoria, è stato raggiunto l’accordo tra Matteo Manfredi e Massimo Ferrero: tra oggi e domani le firme, le ultime Al netto di nuovi imprevisti, dovrebbe essere stata raggiunta l’intesa definitiva tr ... sampnews24

Palermo: servirebbero Morandi, Tozzi e Ruggeri in panchina – LE PAGELLE - Palermo: servirebbero Morandi, Tozzi e Ruggeri in panchina – LE PAGELLE - Probabilmente a Coverciano non fanno più la lezione su “squadra che vince non si cambia” o – se è ancora nel programma – evidentemente l’allenatore del Palermo, Mignani, quel giorno era assente e queg ... mondopalermo