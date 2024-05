Salvini punta a reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni

(Di martedì 21 maggio 2024) La proposta, firmata dal deputato leghista Eugenio Zoffili, prevede seidiper tutti i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26, sia uomini che donne. “Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega perseidiper itra i 18 e 26, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia”. Lo scrive sui social il vice premier Matteo. “Ne sono convinto. È una forma di educazione civica aldella comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”. Il ...

Roma, 21 maggio 2024 - alla Camera è stata depositata la proposta di legge della Lega per reintrodurre la Leva militare obbligatoria . Lo ha annunciato sui social il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini . La proposta prevede sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni , su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia, fa sapere Salvini , che difende la sua iniziativa dalle prevedibili critiche: "Ne sono convinto. quotidiano

