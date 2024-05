Salvini propone la leva militare obbligatoria | Ne sono convinto - è una forma di educazione civica

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 19:34 Il pallino dellanon ha ancora abbandonato la Lega di Matteo. L’ipotesi di riportare in auge una consuetudine abbandonata ormai 19 anni fa durante il governo Berlusconi hail partito a presentare alla Camera un disegno di legge ad hoc, che promuove il ritorno L'articolo proviene da Il Difforme.

«Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni , su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia». Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini . «Ne sono convinto - aggiunge il ministro delle Infrastrutture -. È una forma di educazione civica al servizio della comunità,. gazzettadelsud

Roma, 21 maggio 2024 - alla Camera è stata depositata la proposta di legge della Lega per reintrodurre la Leva militare obbligatoria . Lo ha annunciato sui social il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini . La proposta prevede sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni , su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia, fa sapere Salvini , che difende la sua iniziativa dalle prevedibili critiche: "Ne sono convinto. quotidiano

Elly Schlein a Città della Pieve e ad Orvieto - Elly Schlein a Città della Pieve e ad Orvieto - Sulla proposta del ministro salvini di ripristinare l'obbligo di leva Schlein risponde: noi siamo per mettere nella mani dei giovani il futuro non il fucile. rainews

