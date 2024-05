Salvini - alla Camera proposta di legge per reintrodurre leva

(Di martedì 21 maggio 2024) "Depositataladidella Lega persei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo. "Ne sono convinto - aggiunge il ministro delle Infrastrutture -. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi".

In aula il capogruppo di FdI e primo firmatario Foti ha parlato di locali inadeguati come garage e magazzini. La deputata Dem Ouidad Bakkali: "Ma quale idea di società avete?" repubblica

Tutto rinviato , di un’altra settimana. La discussione in Aula alla Camera della proposta di legge sul Conflitto di interessi slitta di una settimana. La proposta è stata avanzata in quota opposizione ed è a prima firma Giuseppe Conte: è poi stata riscritta in commissione con una delega al governo. La decisione, però, è stata quella di rinviare la discussione perché manca un parere della commissione bilancio. lanotiziagiornale

