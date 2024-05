Salerno - Ruggi con poco personale | situazione critica

Un nuovo blitz . I Carabinieri , questa mattina, hanno perquisito l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno nell’ambito di un’indagine. Come riportato dal quotidiano “La Città“, infatti, i militari del Nucleo Investigativo e dei Nas avrebbero acquisito documenti e anche alcune cartelle cliniche, su cui effettuare un approfondimento, si presume anche da parte di consulenti nominati dalla Procura di Salerno . zon

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà sabato 11 maggio, a partire dalle ore 8.30, presso la sala Congressi “G. Bottiglieri” di Palazzo S. Agostino, il convegno dal tema “Oncologia: algoritmi terapeutici in Real Life”, organizzato dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona Salerno e dalla Lilt Associazione provinciale di Salerno, in collaborazione con l’ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno e che vede come responsabili scientifici la dottoressa Clementina SAVASTANO, UOC Oncologia, Direttore DH Oncologico Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona ed il dottor Giuseppe PISTOLESE, Presidente Lilt associazione provinciale Salerno L’oncologia attuale ha raggiunto un alto livello di complessità a causa della eterogeneità tumorale ed alla identificazione di centinaia di diverse forme molecolari.

