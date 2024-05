Salernitana Verona | il MIGLIORE dei campani è come il PEGGIORE dei veneti! SUSLOV vale - giusto averlo RISCATTATO

Montipò 6: sul secondo gol ha fatto quel che poteva. Per il resto salva più di una volta i suoi. Centonze 5,5: lettura troppo lenta sul go... calciomercato

Di recente, nel corso di una nuova puntata di Uomini e Donne , Mario Verona ha avuto modo di conoscere due nuove dame scese appositamente per lui. L’affascinante cavaliere del dating show di Maria De Filippi è arrivato negli studi del programma solo un mese fa. Tuttavia ha già portato un po’ di scompiglio fra le Donne del parterre, provocando strage di cuori! Strage – nel senso metaforico del senso, almeno si spera – destinata a perpetrarsi nelle prossime puntate! Il motivo? Durante un confronto a centro studio fra Mario e Milena, Maria ha fatto scendere dalla passerella due nuove dame per l’uomo. isaechia

L'Inter continua a pensare alla squadra del futuro: trattative per il talento sloveno classe 2006 Topalovic - L'Inter continua a pensare alla squadra del futuro: trattative per il talento sloveno classe 2006 Topalovic - Nonostante le giornate incandescenti sul fronte societario, in casa Inter il lavoro dell'area tecnica continua alacremente, con particolare attenzione anche ai giovani talenti in giro ... fcinternews

Blitz del Verona a Salerno, i gialloblu sono salvi - Blitz del verona a Salerno, i gialloblu sono salvi - Il verona abbassa i ritmi ma quando arriva nell'area di rigore granata sfiora il tris a più riprese. Noslin (4') prima spara altro da buona posizione e, poi, costringe Fiorillo all'intervento di piede ... ansa