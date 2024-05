Saipem in una settimana nuovi ordini per 4,5 miliardi di dollari - Africa oltre il 20% del backlog

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) –nel corso degli ultimi giorni si è aggiudicata contratti per due diversi progetti in Angola per un totale di 4,5. Da inizio annoha raccoltoper 6,5di cui 4,5nel secondo trimestre, il doppio rispetto al primo trimestre. La società ha, infatti, annunciato questa mattina l’aggiudicazione di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri ...

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Saipem nel corso degli ultimi giorni si è aggiudicata contratti per due diversi progetti in Angola per un totale di 4,5 miliardi . Da inizio anno Saipem ha raccolto ordini per 6,5 miliardi di cui 4,5 miliardi nel secondo trimestre, il doppio rispetto al primo trimestre. La società ha, infatti, annunciato questa mattina l'aggiudicazione di tre nuovi contratti da parte di TotalEnergies per il progetto Kaminho relativo allo sviluppo dei giacimenti petroliferi di Cameia e Golfinho, situati a circa 100 km a largo delle coste dell'Angola per un valore totale di 3,7 miliardi di dollari . liberoquotidiano

Saipem corre in Borsa grazie ai contratti in Angola - saipem corre in Borsa grazie ai contratti in Angola - Apprezzabile rialzo per saipem, in guadagno del 3,11% sui valori precedenti, dopo che la società ha annunciato l'aggiudicazione di tre contratti ... teleborsa