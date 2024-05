Russia - via a esercitazioni con armi nucleari

L'annuncio del ministero della Difesa di Mosca La Russia ha dato il via alla prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Nell'ambito delle esercitazioni , le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi […] sbircialanotizia

19.40 La Russia ha iniziato la prima fase "dell'esercitazione con addestramento pratico sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche". Lo ha riferito il ministero della Difesa. Le Esercitazioni si tengono nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l'Ucraina e ha lo scopo di mantenere pronto il personale e le attrezzature in caso di "dichiazioni provocatorie e minacce di singoli funzionari occidentali contro la Federazione Russa", ha spiegato il Ministro.

