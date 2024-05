Royal Family - Kate continua le terapie | Non comparirà in pubblico finché non ci sarà il via libera del medico

(Di martedì 21 maggio 2024)Middletonle cure contro il cancro. Non esiste più una data di rientro nella vita pubblica, ma Kensington Palace fa sapere che la principessa non prenderà “Nessun impegnosenza viadei medici”. Dopo settimane di silenzio, dunque, dal Palazzo reale arriva un importante aggiornamento sulle condizioni diMiddleton. La principessa del Galles, a cui è stato diagnosticato un cancro alla fine dello dello scorso febbraio, al momento resterà ancora lontano dagli impegni pubblici.no i trattamenti di chemioterapia preventiva che cui deve sottoporsi.Leggi anche: Camilla, lo schiaffo a“William, divorzia da lei” Il messaggio di Kensington Palace “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoronon ci ...

