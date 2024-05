Roma - tassista rapinato da un uomo travestito da clown | il video choc dell' aggression - arrestata una coppia

L'autista è arrivato all'appuntamento chiamato da una donna, ma è stato sorpreso dall'uomo sbucato tra le macchine parcheggiate Al volante del suo taxi è stato rapina to da un uomo con una maschera da clown con la complicità di un’amica, che aveva telefonato al 3570 per chiedere l'invio dell'auto bianca. E' successo intorno alle 3.30 della […] sbircialanotizia

(Adnkronos) – Al volante del suo taxi è stato rapinato da un uomo con una maschera da clown con la complicità di un’amica, che aveva telefonato al 3570 per chiedere l'invio dell'auto bianca. E' successo intorno alle 3.30 della notte scorsa a Roma, in via Vacuna, zona Casal Bruciato. Scappata, la coppia criminale è stata […] L'articolo Mascherato da clown rapina un tassista a Roma, arrestato con una complice proviene da Webmagazine24.

webmagazine24