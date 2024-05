Roma | la chiamata è una trappola - rapinatore con la maschera da clown entra nel Taxi

AGGIORNAMENTO: I funerali di Franco Di Mare si terranno lunedì 20 maggio alle 14 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (nota come Chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo di Roma. Chiesa degli Artisti, perchè è chiamata così? E’ da tutti conosciuta come Chiesa degli Artisti ma il suo vero nome è Santa Maria in Montesanto, la Chiesa gemella che si trova nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino, l’altra è Santa Maria dei Miracoli.

