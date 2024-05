Roma - il messaggio criptico di Lukaku | 'Alcuni ti amano' Ce l'ha con l'Inter?

Gli appuntamenti video stanno prendendo piede e sono sempre di più i servizi che stanno emergendo. Qual è il motivo? Il contenuto video, in tutte le sue forme, sta conquistando il mondo. Ora, solo in pochi possono ricordarlo, ma il primo video su YouTube, chiamato Me at the zoo, è stato caricato sul sito il 24 aprile 2005. Oggi il numero di video su YouTube supera i 140 milioni.

