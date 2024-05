Roland Garros - in quota Sinner sfida Alcaraz e Djokovic per secondo slam del 2024

Dopo la partenza oggi di Jannik Sinner in direzione Parigi, si avvicina anche l’annuncio della partecipazione al Roland Garros per Carlos Alcaraz. Entrambi hanno avuto problemi fisici, Sinner all’anca e Alcaraz al braccio, entrambi stanno riuscendo a recuperare fisicamente per l’appuntamento più importante della stagione sulla terra battuta. Lo spagnolo ha giocato pochissimo in questa stagione: dopo l’Australian Open, ha giocato a Buenos Aires e poi si è ritirato a Rio dopo due game nel match contro Thiago Monteiro, ha vinto Indian Wells, ha raggiunto i quarti a Miami, poi non ha preso parte a Montecarlo, Barcellona e si è fermato nei quarti a Madrid, accusando il problema al braccio destro.

oasport

(Adnkronos) – Jannik Sinner, dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, è in partenza verso Parigi dove proverà a scendere in campo a caccia del secondo slam del 2024. L’azzurro cerca il primo Roland Garros della sua carriera, un’eventualità offerta a 4,50 dagli esperti di William Hill, quota che sale a 5,40 su 888sport, al terzo posto in lavagna dietro al favorito Carlos Alcaraz, proposto tra 2,70 e 2,75, e al numero uno del mondo, Novak Djokovic, fissato a 3,70.

seriea24