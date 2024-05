Roland Garros 2024 - Carlos Alcaraz verso la partecipazione | partirà domani per Parigi

(Di martedì 21 maggio 2024) Dopo la partenza oggi di Jannik Sinner in direzione, si avvicina anche l’annuncio dellaalper. Entrambi hanno avuto problemi fisici, Sinner all’anca eal braccio, entrambi stanno riuscendo a recuperare fisicamente per l’appuntamento più importante della stagione sulla terra battuta. Lo spagnolo ha giocato pochissimo in questa stagione: dopo l’Australian Open, ha giocato a Buenos Aires e poi si è ritirato a Rio dopo due game nel match contro Thiago Monteiro, ha vinto Indian Wells, ha raggiunto i quarti a Miami, poi non ha preso parte a Montecarlo, Barcellona e si è fermato nei quarti a Madrid, accusando il problema al braccio destro. Ha deciso così di saltare Roma, per ripresentarsi direttamente al ...

Missione Roland Garros 2024. Carlos Alcaraz è torna to ad allenarsi con la racchetta , dopo 12 giorni in cui si era deciso di non impugnarla in avvicinamento allo Slam francese. Come è noto, il forte tennista spagnolo soffre di un problema all’avambraccio destro e per questo è stato costretto a saltare i tornei di Montecarlo, Barcellona e del Foro Italico di Roma. oasport

Il vincitore della scorsa edizione degli Internazionali di tennis di Roma ha salutato il torneo edizione 2024. Stiamo parlando, ovviamente, di Daniil Medvedev che ieri ha subito una dura sconfitta per mano dello statunitense Tommy Paul con il punteggio di 61 64 in appena un’ora e 14 minuti di gioco. Un passo deciso indietro per il tennista russo che confidava di trovare un minimo di continuità sulla terra, la sua superficie meno amata. oasport

(Adnkronos) – Jannik Sinner , dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, è in partenza verso Parigi dove proverà a scendere in campo a caccia del secondo slam del 2024 . L’azzurro cerca il primo Roland Garros della sua carriera, un’eventualità offerta a 4,50 dagli esperti di William Hill, quota che sale a 5,40 su 888sport, al terzo posto in lavagna dietro al favorito Carlos Alcaraz , proposto tra 2,70 e 2,75, e al numero uno del mondo, Novak Djokovic , fissato a 3,70. seriea24

