Robotaxi di Tesla - gli interni saranno così? I dettagli in un video ufficiale

La notizia è stata pubblicata dal profilo X di Elon Musk: annuncia ndo la nuova uscita di Tesla il robotaxi Tesla : In un annuncio rivoluzionario, Elon Musk, CEO di Tesla , ha rivelato i piani per la presentazione di un robotaxi completamente autonomo l’8 agosto. Questo sviluppo segna un passo significativo avanti nel campo della tecnologia di guida autonoma , poiché Tesla punta a ridefinire il futuro dei trasporti. puntomagazine

Durante la sua ultima visita in Cina , Elon Musk ha proposto un piano audace: introdurre i veicoli Tesla completamente autonomi come taxi. La risposta del governo cinese è stata cautamente positiva, accogliendo l’idea di un test, ma senza concedere ancora il permesso per un impiego estensivo. Elon Musk immagina di utilizzare queste tecnologie avanzate per rivoluzionare il modo in cui si viaggia in taxi in Cina . ilgiornaledigitale

