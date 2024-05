Roberto Santangelo | Per Piano educativo 0-6 anni previsti più di 5 milioni di euro

Non ce l’ha fatta. Il maresciallo dell’Esercito Roberto Cattaneo è morto stanotte intorno alle 3,30 per le gravi ferite riportate e la grave perdita di sangue. Una tragedia che getta nel dolore la sua famiglia, i figli, la moglie e l’intera città di Tarquinia, la città in cui viveva. Roberto Cattaneo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una macchina, sull’Aurelia bis, all’altezza di Monte Romano.

