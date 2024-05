Roberto Benigni - Renato Zer - Al Bano con Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Bambini

(Di martedì 21 maggio 2024) In Piazza San Pietro e allo Stadio Olimpico si svolgerà la primadeicone ospiti comeZero, AlSaràcone idi tutto il mondo a concludere, in piazza San Pietro, la primadeiche si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. La due giorni si aprirà sabato alle 15.30 allo Stadio Olimpico con un incontro fatto di musica, sport, riflessioni e spiritualità al quale parteciperanno iprovenienti da oltre 100 nazioni. Il Santo Padre darà il “calcio d’inizio” ...

Che Roberto Benigni non fosse più il mangiapreti e fustigatore di tonache degli inizi di carriera e dell’arboriano « Pap'occhio » ormai è evidente a tutti. Ma di vederlo tenere un monologo in Piazza San Pietro a fianco del Papa , in occasione dell’Angelus domenicale, finora non se lo aspettava nessuno. E invece è proprio quello che accadrà domenica 26 maggio, quando davanti a Papa Francesco. gazzettadelsud

L'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti rischia di allargarsi, oltre ai presunti aiuti elettorali, spuntano anche altri soldi pagati dall'imprenditore del porto Aldo Spinelli al governatore. Ma a complicare le cose per Toti arriva anche la strategia difensiva degli Spinelli , il figlio Roberto sta tentando con le sue dichiarazioni ai pm di trasformare il grande burattinaio in un burattino: "Papà non ci sta più con la testa . affaritaliani

Ilaria Salis uscirà presto dal carcere per andare ai domiciliari a Budapest, ma i problemi non sono ancora finiti. Il papà dell'insegnante e attivista milanese detenuta nel... leggo

In ricordo di mio papà, - In ricordo di mio papà, - Venerdì 10 maggio, è venuto a mancare, alla veneranda età di 92 primavere, Ivan Fanti, il mio amato papà. Non si è mai pronti a questi, purtroppo naturali, eventi ... cremonaoggi

Acea ha vinto il bando per il termovalorizzatore di Roma - Acea ha vinto il bando per il termovalorizzatore di Roma - In quanto unica concorrente del bando comunale, come capogruppo di un'associazione temporanea di imprese: i lavori dovrebbero cominciare entro l'inizio del 2025 ... ilpost

Antani, tra i nuovi ospiti annunciati Gianmarco Tognazzi, Massimo Giannini, Sigfrido Ranucci e Roberto Redsox Manitovani ... livornopress