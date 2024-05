Risultati Playoff Serie C | il Catania non smette di stupire - ok Benevent - stop Juve

(Di martedì 21 maggio 2024) IdiC entrano nelle fasi più calde, quelle in cui, ormai, è vietato sbagliare. Al via questa sera le partite di andata della seconda fase Nazionale con in campo tre delle sfide in programma: la quarta, quella tra Vicenza e Padova, è stata posticipata. IdeidiC disegnano un quadro interessante dopo le gare di andata. Ilnondie raccoglie una vittoria pesantissima contro l’Avellino grazie a un gol di Cianci a 71?. Successo casalingo anche per ilo che grazie alla rete di Talia supera la Torres per 1-0. Non va oltre l’1-1 lantus U23 contro la Carrarese: alla rete di Savona al 20? risponde Capezzi al 71?.C seconda fase Nazionaleo-Torres 1-0-Avellino 1-0ntus U23-Carrarese 1-1 L.R. Vicenza-Padova posticipata L'articolo CalcioWeb.

