Risultati Campionato Promozione Raffa | le squadre qualificate alla fase successiva

(Di martedì 21 maggio 2024) Sabato 18 maggio si sono svolti gli ultimi incontri di prima e seconda categoria, che hanno decretato il passaggio delle prime 2classificate di ogni girone al quadro finale Toscana ad eliminazione diretta con incontri di andata e ritorno, mentre per la terza categoria si sono disputati gli incontri di ritorno dei quarti di finale. Nella prima categoria, nel girone A, si sono affrontate Orbetello e Migliarina. L’incontro fin dalle prime bocciate è stato condotto dBocciofila Migliarina, che con il punteggio di 7-1 porta a casa la vittoria, difendendo il primo posto e qualificandosi per il quadro finale Toscana. Le partite a terna sono state vinte per 8-1,8-6, mentre nell’individuale Tesi Massimo vince 8-6,8-0 su Favia Andrea. Nella seconda parte di gara, l’Orbetello riesce ad ottenere il punto della bandiera con la coppia Gennari ...

LIVE TECH TALK - CAB SHOW 2024 | Diretta Streaming @digitalnews_it - LIVE TECH TALK - CAB SHOW 2024 | Diretta Streaming @digitalnews_it - ð Appuntamento con il nuovo Tech Talk di Comunicare Digitale e Digital-News.it! ð¤ Tema: "CAB Show 2024"â Live il 21 Maggio 2024 alle 12, per 0un dibattito di oltre 30 minuti. ð¥ Disponibile ... digital-news

Play off di C, stasera in campo - Play off di C, stasera in campo - I playoff di Serie C iniziano con i quarti di finale. Le squadre seconde nei gironi entrano in gioco. Retrocessione per Recanatese dopo sfida con Vis Pesaro. ilrestodelcarlino

Cinghiale nel giardino di una villa, momenti di paura per i proprietari - Cinghiale nel giardino di una villa, momenti di paura per i proprietari - "L'animale ha sbattuto più volte contro il vetro della finestra, senza riuscire a romperlo", raccontano. In questi casi la competenza a intervenire è della Regione, che però non ha squadre idonee. I c ... rainews