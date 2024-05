Ristoratore Denunciato per Pranzo ai Tartufi Raccolti Illegittimamente

(Di martedì 21 maggio 2024) Chieti - Undella provincia di Chieti è statodai carabinieri forestali di Villa Santa Maria dopo che un cliente ha segnalato la preparazione di piatti a base didurante il periodo vietato. L'evento organizzato nella struttura ricettiva ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno intensificato i controlli durante il periodo di divieto di raccolta. Le sanzioni inflitte comprendono pesanti multe amministrative, diffide e una denuncia per deturpamento e distruzione delle tartufaie naturali. La normativa regionale stabilisce chiaramente i periodi in cui la raccolta di qualsiasi specie di tartufo è vietata, al fine di proteggere le tartufaie naturali. I carabinieri forestali sottolineano l'importanza del rispetto dei periodi di raccolta per garantire la rigenerazione delle ...

