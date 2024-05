Rissa alla Statale di Milano tra Lotta comunista e studenti pro Palestina

«Quando sono stato arrestato a casa mia in Sicilia avevo 20 anni. In quei 20 anni non ho mai incontrato un libro e nessuno me ne ha mai chiesto davvero conto. Poi, in carcere, mi sono ritrovato con un compagno di cella che leggeva sempre. Pensavo fosse un povero scemo. Ma quando è stato rilasciato, sul tavolino è rimasto un libro. Ho iniziato a leggerlo ed è diventato mio compagno per anni».

