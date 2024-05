Risparmio e famiglie lombarde - il tesoro è sempre più ricco Ecco come e perché

Le Assicurazioni confermano in Italia un ruolo cruciale per le famiglie, sia come strumento di protezione contro eventi avversi, sia come catalizzatore del risparmio e forma alternativa di previdenza. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’Ania, secondo cui il settore ha raccolto quasi 145 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente. Considerando solo le imprese italiane e le rappresentanze in Italia delle imprese estere si registra una raccolta di circa 130 miliardi.

