Rino Barillari aggredito da Gerard Depardieu finisce in ospedale | Mi ha dato tre pugni SITO

(Di martedì 21 maggio 2024), celebre fotoreporter, è statonel pomeriggio del 21 maggio da Gérardnei pressi dell’Harry’s Bar, in via Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, eha successivamente raccontato l’accaduto mentre si trovava al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, puntando il dito contro l’attore francese. Secondo le ricostruzioni,stava pranzando ai tavolini all’aperto dello storico bar romano, in compagnia della sua compagna e di alcuni amici., con la sua macchina fotografica, avrebbe cercato di immortalare il momento, provocando la reazione violenta dell’attore francese. La situazione è degenerata rapidamente:avrebbe sferrato treal volto del ...

Rino Barillari , "The King " dei paparazzi , aggredito da Gérard Depardieu sulla strada della Dolce Vita, via Veneto . E' avvenuto nel primo pomeriggio. A raccontare l'episodio,...

La denuncia di Rino Barillari , che ha raccontato di essere stato aggredito da Gérard Depardieu fuori il locale Harry's bar in via Veneto a Roma. Ora è in ospedale per ricevere le cure mediche.

Gérard Depardieu ha aggredito il paparazzo Rino Barillari a via Veneto: "Mi ha preso a pugni"

Rino Barillari picchiato da Depardieu: «M'ha dato tre cazzotti». L'aggressione dopo la "paparazzata" in via Veneto

