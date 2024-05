Rinnovo Maignan - il Milan trema | questo lo stipendio chiesto dal portiere

Mike Maignan e il Milan sono in trattativa per il Rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Sulle cifre, però, non c'è accordo

pianetamilan

Calciomercato Milan, i colloqui per il rinnovo del portiere francese Mike Maignan tardano ad arrivare: c’è il problema dell’ingaggio… Il Milan guarda con grande attenzione alla situazione dei rinnovi di contratto e il profilo che preoccupa di più i tifosi è quello di Mike Maignan. Il portiere francese ha, infatti, il contratto in scadenza nel 2026 e il club di via Aldo Rossi sta riflettendo per un possibile prolungamento.

dailymilan