Righi - digitalizzazione accelera tempi concorsi pubblici

Concorsi Pubblici 2024 in scadenza: migliaia di posti disponibili Maggio si preannuncia un mese ricco di opportunità lavorative nel settore pubblico, con ben 4.000 assunzioni previste in Concorsi Pubblici che scadranno proprio in questo periodo. Scopriamone di più nelle righe a seguire. Concorsi Pubblici 2024 in scadenza: migliaia di posti disponibili Quali sono i Concorsi in scadenza? Tra i Concorsi più interessanti troviamo: Concorso Esercito Italiano Tenenti 2024: 59 posti per l’Arma dei Trasporti e dei Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo Sanitario e Corpo di Commissariato dell’Esercito (scadenza 2 maggio 2024) Concorso Comune di Messina Agente Polizia Locale: 100 posti per diplomati (scadenza 18 maggio 2024) Concorso Allievi Marescialli Marina Militare 2024: 191 posti per il reclutamento di allievi che seguiranno il 27° corso biennale (2024 – 2026) (scadenza da definire) Concorso OSS Casa di Riposo Ca’ Arnaldi: Per OSS presso la Casa di Riposo Ca’ Arnaldi di Noventa Vicentina (Vicenza).

