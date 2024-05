Rifiuti illeciti | truffa ai danni dell' Ast di Terni In sei rinviati a giudizio

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 - Unaai’Ast dismaltendo contenitori spray, dischi di frizione e pastiglie freno con presenza di ferodo comeferrosi. Per questo la procura di Perugia, a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri dicon “attività tradizionali di controlli e appostamenti ma anche con l’ausilio di una lunga e proficua attività d’intercettazione telefonica, ha chiesto il rinvio adi sei persone ipotizzando i delitti di associazione a delinquere,, e plurime ipotesi di traffico illecito di. “L’indagine - spiega la procura - ha riguardato ingenti quantitativi di, qualificati come materiali ferrosi direttamente utilizzabili per ...

Tempo di lettura: < 1 minutoDue grossi cumuli di Rifiuti speciali, in particolare residui dell’attività edile, porzioni di tubature e di onduline in eternit accumulati illecitamente nel terreno di un’abitazione, sono stati sequestrati a Francolise (Caserta) dai carabinieri del Nucleo Forestale di Calvi Risorta e della stazione di Sant’Andrea del Pizzone durante un servizio di controllo ambientale del territorio. anteprima24

