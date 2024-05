Riad e Washington sempre più vicine a un accordo senza Israele?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 21 maggio 2024) Non ci sono molte informazioni sui contenuti, ma riguardo alle evoluzioni di undi difesa trasi è tornato a spingere con notevole insistenza da qualche settimana. In questi giorni, il viaggio in Arabia Saudita di Jake Sullivan, capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, e il suo incontro con l’erede al trono Mohammed bin Salman, è stata la nuova occasione per far circolare altre indiscrezioni: “Manca poco davvero, questione di giorni”. D’altronde, la visita stessa di Sullivan racconta che le evoluzioni ci sono e sono positive. L’amministrazione Biden, dopo un avvio freddo nelle relazioni con il regno, vuole chiudere velocemente il deal anche per segnare un altro punto in campagna elettorale. Punto dal valore doppio, perché gli americani si augurano che un lorocon l’Arabia Saudita ...