Renzo Rubino annuncia la nuova edizione di ‘Porto Rubino’ tra poesia e sostenibilità

Renzo Rubino torna a sette anni da ‘Il gelato dopo il mare’ con un nuovo progetto che introduce in un mondo artistico dalle sfaccettature sorprendenti. Dal 19 aprile è, infatti, disponibile ‘Il silenzio fa boom’ , dopo un’assenza discografica che per i tempi con cui corre il mercato è praticamente un secolo. Ma in quel tempo, che l’artista ha speso a riflettori spenti e non necessariamente vicino alla musica , è maturato un lavoro che restituisce tutti i chilometri percorsi. funweek

Renzo Rubino pubblica il disco Il silenzio fa boom e da oggi in radio il singolo estratto dal titolo Patchouli (resta) Il silenzio fa boom è il nuovo progetto discografico di Renzo Rubino fuori il 19 aprile per DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato vinile in due versioni a tiratura limitata, una nera e l’altra gialla autografata, Il silenzio fa boom arriva a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio Il gelato dopo il mare: sette anni in cui Renzo non ha distolto nemmeno per un attimo lo sguardo dalla musica in tutte le sue declinazioni, dedicandosi anima e corpo anche al suo festival Porto Rubino, nato da un’idea visionaria e diventato – alla sua quinta edizione – un gioiello tra i festival estivi italiani, capace di attirare grandi nomi della musica nazionale e internazionale e di creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

spettacolo.eu