Renato Zero in radio vita,

Chi è Jasmine Rotolo, cantante di origini brasiliane e fortemente legata a Renato Zero Federica Rotolo, conosciuta artisticamente come Jasmine Rotolo, è una cantante italiana nata a Roma il 26 luglio 1972. Figlia della showgirl Stefania Rotolo e del sassofonista brasiliano Tyrone Harris, Jasmine ha saputo trasformare le sue origini e le difficoltà personali in una carriera musicale di successo.

termometropolitico

foto di Roberto RoccoROMA – Dopo “La Ferita” ed “Eccoci Qui” arriva in rotazione radiofonica da giovedì 16 maggio “Vita”, terzo singolo estratto da AUTORITRATTO, l’ultimo album di Renato Zero pubblicato lo scorso dicembre per Tattica. La traccia #12 di AUTORITRATTO, che porta la firma di Lorenzo Vizzini, è un autentico inno alla vita, che la celebra in tutta la sua bellezza accogliendo anche le sfide e le tempeste dell’esistenza.

lopinionista