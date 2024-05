Reichsbürger - chi sono i ‘cittadini dell’impero tedesco’ a processo in Germania

(Di martedì 21 maggio 2024) I Cittadini del Reich sostengono che l'Impero tedesco fondato nel 1871 dopo la vittoria sulla Francia al termine della guerra franco-prussiana esista ancora I 'Cittadini del Reich', nuovamente aoggi in, sostengono che l'Impero tedesco fondato nel 1871 dopo la vittoria sulla Francia al termine della guerra franco-prussiana esista ancora e non si

(Adnkronos) – I 'Cittadini del Reich', nuovamente a processo oggi in Germania , sostengono che l'Impero tedesco fondato nel 1871 dopo la vittoria sulla Francia al termine della guerra franco-prussiana esista ancora e non si sia concluso con la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Non riconoscono pertanto la Repubblica Federale di Germania e le […] periodicodaily

Al via in Germania il processo ai "Cittadini del Reich". Tra gli imputati il principe Heinrich XIII Reuss e un ex AfD - Al via in germania il processo ai "Cittadini del Reich". Tra gli imputati il principe Heinrich XIII Reuss e un ex AfD - Oggi si celebra il secondo di tre maxi processi relativi al presunto tentativo di colpo di Stato scoperto durante un raid antiterrorismo su larga scala nel ... huffingtonpost

