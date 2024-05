Regolamento Juventus U23-Carrarese | come funziona il secondo turno nazionale

Il Regolamento di Casertana-Juventus U23, ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023/2024: ecco come funziona e chi si qualifica in base ai vari risultati possibili. E’ terminata 0-1 per i campani all’andata e dunque al ritorno ci sono grandi possibilità per i padroni di casa di superare il turno, questo perché il Regolamento è decisamente chiaro in tal senso: vediamo come.

Il Regolamento di Atalanta-Juventus, match dello Stadio Olimpico valevole per la finale della Coppa Italia 2023/2024. La squadra nerazzurra guidata da Gian Piero Gasperini si è resa protagonista di una stagione eccezionale e ora vuole mettere la ciliegina sulla torta, portando a casa un trofeo dopo moltissimi anni di digiuno. La compagine bianconera di Massimiliano Allegri, dal suo canto, spera di condire questa deludente stagione con un trofeo per chiudere in maniera positiva un triennio che non ha portato i risultati sperati dalla dirigenza.

