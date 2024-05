Regno Unito - Melt the Chains | a Londra una nuova opera di Laika dedicata ad Assange

La street artist Laika è volata a Londra per dedicare a Julian Assange la sua nuova opera dal titolo “Melt the Chains“. Laika dedica la sua nuova opera al giornalista Julian Assange Nella giornata dedicata al giornalista Julian Assange, la street artist Laika è volata a Londra per dedicargli la sua nuova opera dal titolo “Melt the Chains”. Il poster affisso nei pressi di Brick Lane, nel giorno in cui l’Alta Corte di Giustizia britannica – lunedì 20 maggio 2024 – ha deciso le sorti del giornalista, ritrae Assange che si libera dalle manette grazie ad una candela che le scioglie.

