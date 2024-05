Regeni - Schlein attacca il governo | L’Egitto non è un Paese sicur - viola i diritti Vergognoso che sia sempre mancata la collaborazione

È in programma oggi la terza udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni . Previsto l’ascolto di alcuni testi tra cui il padre del ricercatore, Claudio, e alcuni suoi amici. All’esterno della cittadella giudiziaria per mostrare vicinanza ai genitori anche la segretaria del Pd, Elly Schlein . ilfattoquotidiano

(Adnkronos) – nuova udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni , il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. In aula oggi verranno sentite diverse testimonianze, tra cui Claudio Regeni , il padre del ricercatore. Al presidio davanti alla […] L'articolo Caso Regeni , nuova udienza a Roma. webmagazine24

nuova udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni , il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. In aula diverse testimonianze, tra cui quella di Claudio Regeni , il padre del ricercatore. Al presidio davanti alla città giudiziaria con i genitori e l’avvocato della famiglia ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein , che ha sostenuto che “questo processo ha incontrato enormi ostacoli anche per i rapporti con l’Egitto”, tornando di fatto ad adombrare una scarsa incisività del governo nella ricerca di verità e giustizia. secoloditalia

Oggi l'udienza per Giulio Regeni, Elly Schlein contro l'Egitto: "Non è un Paese sicuro, silenzio vergognoso" - Oggi l'udienza per Giulio regeni, Elly schlein contro l'Egitto: "Non è un Paese sicuro, silenzio vergognoso" - Giulio regeni, Elly schlein contro il governo egiziano: "È veramente vergognoso che sia sempre mancata una collaborazione dove si continuano a perpetrare violazioni dei diritti fondamentali". globalist

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - Scopri le ultime notizie in diretta e in tempo reale. Notizie gossip, politica, economia, cronaca e tanto altro. Notizie complete di foto e video. lapresse

Egitto Paese sicuro Tajani sbotta: “Su Regeni non abbiamo mai mollato”. Amnesty: “Regime tortura migranti e civili” - Egitto Paese sicuro Tajani sbotta: “Su regeni non abbiamo mai mollato”. Amnesty: “Regime tortura migranti e civili” - Noi non abbiamo mai mollato sul caso regeni, un conto è la propaganda ... 17:30 - **Europee: Vespa unico 'arbitro', tra Meloni e schlein focus su idee e programmi** Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Un ... ilfattoquotidiano